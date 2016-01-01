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Главная  /  Репортажи  /  Улицы Соликамска завалены огромными сугробами

Улицы Соликамска завалены огромными сугробами

Автор:
svet.step82
Дата публикации:
21:46
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Зима продолжается, а дороги не почистят без поддержки МР.

  • 8
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Комментарии (0)

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