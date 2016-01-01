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На Мясницкой улице в центре Москвы рухнул балкон (фото)

Автор:
Sargo
Дата публикации:
22:22
  • 7
  • 0

На Мясницкой улице в центре Москвы рухнул балкон.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

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