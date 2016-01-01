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8 Марта ожидается теплая, благоприятная погода

Автор:
Sargo
Дата публикации:
02:41
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8 марта синоптики прогнозируют потепление. Уже сейчас, в предпраздничную ночь, температура воздуха держится в районе 0°С. .

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