8 Марта ожидается теплая, благоприятная погода

Автор: Sargo Дата публикации: 02:41

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8 марта синоптики прогнозируют потепление. Уже сейчас, в предпраздничную ночь, температура воздуха держится в районе 0°С. .