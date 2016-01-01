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Дороги Новгородской и Тверской областей в многочисленных ямах

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
09:26
  • 42
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Для конкурса Дороги России. Путешествуя, решил съехать с трассы Питер-Москва и посетить небольшую деревню под названием Волговерховье. Здесь расположен исток и начинается великая русская река Волга. Как я считаю, это одно из знаковых мест для всех россиян, которое обязательно к посещению. Летом туда заезжают туристы. А дорога проходит мимо знаменитого озера Селигер. От Питерской трассы Е105 у населенного пункта Яжелбицы начинается дорога под номером 49К-17. Навигатор показал 143км до истока. Путь проходит через Новгородскую (населенные пункты Демян и Молотвицы) и Тверскую область (населенный пункт Свапуще). И практически с самого начала дороги вы понимаете, что состояние дорожного покрытия просто отвратительное. При этом осознаете, что эта одна из туристических трасс и надеетесь, что попали на небольшой участок плохой дороги. Некое исключение из правил. Однако это были еще цветочки. После города Демянск номер дороги переходит в 49К-0514. Но от этого ситуация не меняется. Выбоины, лужи, колейность чередуются с очень короткими участками ровного покрытия. Все неровности передаются на автомобиль и не всегда подвеска справляется с их гашением. Такое ощущение, что едешь по какой-то военной дороге, после бомбежки. Война в этих местах закончилась более 70 лет назад и здесь велись активные боевые действия. На слух врывалась знаменитая песня. Немного стало ровнее после въезда в Маревский район. Но ненадолго. Далее богом забытая граница с Тверской, берег озера Селигер в деревне Свапуще и заветный поворот на Волговерховъе до которого отсюда 20км по "ледянке". На этом маршруте было всё. И асфальт, и выбоины и лужи и ледяной накат, и колейность. А последние 20 километров был сплошной мокрый лёд. До места всёж добрался. Этого того стоило. Но когда я обратно выехал на трассу Е105 пройдя около 300км по этому бездорожью, было ощущение, что проехал тысячу! Остановился и решил отдохнуть. Набраться сил.

  • 42
  • 1

Комментарии (1)

  • Viktor Voroshilov
    10:01
    Выкладывал этот репортаж в день съемки в ночь с 1 на 2 марта через мобильное приложение. Закачалось. Ушло. Но до редакции не дошло. Работа приложения оставляет желать лучшего. Отправленные репортажи на модерацию не отражаются в приложении. А если про актуальность - погода осталась такой же и сегодня. Т.е. спустя 8 дней. И обстановка на этом участке дорог, я больше чем уверен никак не изменилась .
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