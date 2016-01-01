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На востоке столицы произошло лобовое столкновение: 1 пострадавший

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:39
  • 195
  • 1

Утром 8 марта на востоке столицы произошло ДТП. На 16-й Парковой улице, недалеко от дома 2, столкнулись 2 автомобиля: "Ситроен С4" и грузовик "Мерседес". Автомобиль "Ситроен" двигался по 16-й Парковой улице в сторону Большого Купавенского проезда. На крутом повороте водитель не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. От удара легковой автомобиль выбросило с дороги на противоположную сторону дороги. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Ему потребовалась госпитализация. Одной из причин ДТП является гололедица и неправильно выбранная скорость движения. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

  • 195
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    13:04
    АГН в 10:17: http://www.mskagency.ru/materials/2644124.
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