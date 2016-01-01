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Сосульки свисают с крыши дома в городе Южно-Сахалинске

Автор:
Aleks-Sakhalin
Дата публикации:
09:41
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С крыши одного из домов в городе Южно-Сахалинске свисают свисают большие сосульки.

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