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Флешмоб из машин такси к 8 марта в Сочи

Автор:
Moyauto
Дата публикации:
11:35
  • 27
  • 1

Сочинская компания по аренде автомобилей для такси организовала поздравление с помощью своих клиентов.

  • 27
  • 1

Комментарии (1)

  • MikaMorientes
    11:47
    Молодцы!!!!!!!! Очень круто!
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