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Автомобиль протаранил два автомобиля на Каширском шоссе

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:35
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На юге Москвы произошло ДТП. Автомобиль "Форд" врезался в два припаркованных вдоль дороги автомобиля, стоящих на тротуаре. Авария произошла на Каширском шоссе, напротив дома 57. Как рассказал водитель, он двигался в сторону центра от ул. Борисовские Пруды. На затяжном повороте из-за гололеда машину занесло и она врезалась в стоящие автомобили. Водитель иномарки не пострадал.

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