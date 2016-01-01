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Крыша жилого дома начала протекать в городе Усть-Куте Иркутской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
11:37
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Дома построенные по программе переселения из ветхого жилья не выдержали потепления. В квартире на третьем этаже потекла крыша. Представители застройщика и управляющей компании в телефонных беседах "сваливают" все друг на друга и отказываются прийти 8 марта для устранения и выяснения причин. Так и неизвестно, что является причиной: талые воды или некачественое строительство крыши. Ну а страдают, как и всегда обычные люди.

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