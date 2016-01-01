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Непролазная грязь на центральной дороге в городе Донской Тульская область

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
11:33
  • 18
  • 0

Город Донской Тульской области. Октябрьская 75. Ходить невозможно, такое ощущение что по полю ходим.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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