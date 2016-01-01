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Большая лужа образовалась на тротуаре в центре Иркутска

Автор:
Maksimirkutsk
Дата публикации:
12:13
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Большая лужа образовалась в центре города Иркутска. Пешеходы преодолевали её прижимаясь ближе к забору.

  • 13
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