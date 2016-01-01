В столичном районе Отрадное перевёрнуты флаги страны

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В праздничный день, 8 марта, фасады зданий столицы украсили флагом страны и гербом Москвы. Правда, в столичном районе Отрадное сотрудники ГБУ "Жилищник" отличились: по трём адресам развешаны перевёрнутые флаги страны. Адреса: Алтуфьевское шоссе, д. 24 и д. 28, улица Декабристов, д. 2, к. 3. Что примечательно, диспетчерская ГБУ находится в доме 24 по Алтуфьевскому шоссе. У них всё вывешено правильно, а на углу дома - нет. Должно быть стыдно за такое.