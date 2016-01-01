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Длинная очередь выстроилась в Третьяковскую галерею

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:44
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8 марта любители культурного отдыха устремились на различные выставки и мероприятия, которые проходят в столице. Особый ажиотаж образовался у входа в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке. Сотни горожан выстроились в длинную очередь, чтобы попасть на выставку. Дополнительно, как ранее сообщалось, только 8 марта посещение выставки в Третьяковской галереи на Крымском валу будет бесплатным.

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