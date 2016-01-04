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Главная  /  Репортажи  /  Флаг вверх ногами на севере Москвы

Флаг вверх ногами на севере Москвы

Автор:
PAREN
Дата публикации:
16:23
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  • 0

Уже более 20 лет от праздника к празднику длится традиция. То там, то здесь можно увидеть не правильно повешенный флаг России.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

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