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Уборка снега с крыши в Екатеринбурге

Автор:
Аноним
Дата публикации:
16:27
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  • 0

Вот так убирают снег с крыши сами жильцы в городе Екатеринбург

  • 12
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Комментарии (0)

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