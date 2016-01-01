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Часть тротуарной плитки на Манежной площади после зимы начала "плясать"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:42
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Резкие перепады температур сказались на состоянии тротуарной плитка на Манежной площади.

  • 15
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