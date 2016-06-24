Поздравление губернатора жителей с 8 марта в Сахалинской области

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8 марта губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко встретил в самомом северном городе острова - городе Оха. Посетил городской парк, зашел на площадку для дресировки собак, пообщался с собаководами, с основателем клуба. Питомцы показали свои достижения. А после пошел на каток, который находится тут же в парке, где проходила молодежная акция "Лед Весна Любовь". На катке собралось большое количество жителей города, которые пришли покататься в этот теплый день. Губернатор вместе с молодежью тоже покатался на коньках и поучаствовал в конкурсе.