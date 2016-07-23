Разбитая дорога в городе Хасавюрт Республики Дагестан

Автор: Euronda17 Дата публикации: 17:17

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Убитая дорога в городе Хасавюрт. Одна из основных и загруженных дорог, которая связывает два города. Обычно называют БАМ. В таком состоянии уже почти 2 года. И с каждым днем все хуже и хуже. В некоторых местах асфальтированная трасса покрыта проста гравием, что бы хоть как то можно было ездить. Дорога связывает несколько городских поселков. Городские власти как будто бы ничего не замечают..а возможно этой власти и нет. Встречаются ямы глубиной до 15-25 сантиметров. Может мобильный репортер хоть как то поможет с расхищением денежных средств городского бюджета.