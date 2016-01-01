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Разбитая дорога в городе Пушкино

Автор:
s_jocker
Дата публикации:
17:24
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Новоселы микрорайона Новое Пушкино в городе Пушкино каждый день вынуждены преодолевать невероятные ямы. Дома построены, квартиры сданы, многие люди уже живут.

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