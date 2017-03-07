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Разбитая дорога в городе Уфа Республики Башкортостан

Автор:
nilgizz
Дата публикации:
08.03 23:09
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Дорога между улицами Гагарина, д. 71 и Набережная реки Уфы в городе Уфа Республики Башкортостан.

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