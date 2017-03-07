Разбитая дорога в городе Уфа Республики Башкортостан

Автор: nilgizz Дата публикации: 08.03 23:09

14

14 0

Дорога между улицами Гагарина, д. 71 и Набережная реки Уфы в городе Уфа Республики Башкортостан.