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Сотрудники ГИБДД Белгорода к 8 марта сделали флешмоб

Автор:
Djmel
Дата публикации:
20:24
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Сотрудники Флешмоб с участием автомобилей ДПС прошел на Соборной площади Белгорода.

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