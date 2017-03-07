Очередной автохам запер машину Скорой помощи на юго-востоке столицы (07.03.2017 г.)

Автор: ilshulman Дата публикации: 08.03 23:27

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От бригады скорой помощи из ролика. 07.03.2017 Очередной автохам, припарковался на территории торгового центра МАРИ, г. Москва, ул. Поречная 10, на пешеходном переходе, под знаком остановка и стоянка запрещена (довольно интересный выбор места для парковки, при наличии ДВУХ этажей бесплатной парковки) и ушел в торговый центр. Объявляли по внутренней связи ТЦ, стучали по колёсам и качали машину, реакции не было. Водитель скорой помощи позвонил по 112, вызвал ГИБДД и эвакуатор. После чего медикам пришлось снимать бригаду с линии и сидеть ждать пока выйдет владелец авто или приедет эвакуатор. Через некоторое время приехал экипаж ППС, вышел представитель администрации с начальником смены охраны. Видимо закончив все свои дела в ТЦ, автохам вышел на улицу к машине и малость прифигел, наверно не ожидал увидеть полицию и администрацию ТЦ около своего авто. Он с полным отсутствием понимания, того что происходит, подбежал к машине, отогнал её на парковочное место, потом подошел к полиции, показал им документы, и после пятиминутного разговора, не забыв повозмущаться уехал. В итоге, карета скорой помощи стояла без дела почти час. Хорошо, что в ней не находилось пациента и не было экстренных вызовов. Осталось только непонимание: Что у людей в голове, куда делось гибдд когда оно нужно и где эвакуатор?