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Очередной автохам запер машину Скорой помощи на юго-востоке столицы (07.03.2017 г.)

Автор:
ilshulman
Дата публикации:
08.03 23:27
  • 170
  • 3

От бригады скорой помощи из ролика. 07.03.2017 Очередной автохам, припарковался на территории торгового центра МАРИ, г. Москва, ул. Поречная 10, на пешеходном переходе, под знаком остановка и стоянка запрещена (довольно интересный выбор места для парковки, при наличии ДВУХ этажей бесплатной парковки) и ушел в торговый центр. Объявляли по внутренней связи ТЦ, стучали по колёсам и качали машину, реакции не было. Водитель скорой помощи позвонил по 112, вызвал ГИБДД и эвакуатор. После чего медикам пришлось снимать бригаду с линии и сидеть ждать пока выйдет владелец авто или приедет эвакуатор. Через некоторое время приехал экипаж ППС, вышел представитель администрации с начальником смены охраны. Видимо закончив  все свои дела в ТЦ, автохам вышел на улицу к машине и малость прифигел, наверно не ожидал увидеть полицию  и администрацию ТЦ около своего авто.  Он с полным отсутствием понимания, того что происходит, подбежал к машине, отогнал её на парковочное место, потом подошел к полиции, показал им документы, и после пятиминутного разговора, не забыв повозмущаться уехал. В итоге, карета скорой помощи стояла без дела почти час. Хорошо, что в ней не находилось пациента и не было экстренных вызовов. Осталось только непонимание: Что у людей в голове, куда делось гибдд когда оно нужно и где эвакуатор?

  • 170
  • 3

Комментарии (3)

  • specreporter
    08.03 23:43
    Странно, там места вроде даже для Камаза достаточно, чтобы проехать. Нарушителя это конечно никак не оправдывает.
    А что скорая там делает, если нет пациента?
  • ilshulman
    08.03 23:49
    Скорая закончила вызов и собиралась выезжать, но не смогла, если вы посмотрите начало ролика внимательней, там видно, что для выезда скорой места мало.
  • specreporter
    01:06
    Ну когда со стороны дороги берут ракурс на карету СП, то всё же создаётся ощущение что проедет, хоть там и столбик.
    А эвакуаторы у нас любят забирать машины только там, где они никому не мешают. А когда где-то неправильно припаркованные авто мешают, никаких эвакуаторов не дождёшься.
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