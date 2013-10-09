Столбовский мирный договор: 400 лет "вечному миру" между Россией и Швецией

Автор: Leobr Дата публикации: 08.03 23:39

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После восстановления центральной власти в Москве в 1613 году, Новгородские земли оставались фактически под властью бывших союзников шведов. Но и после известного "осадного сидения" - восстания в Тихвине и вытеснения интервентов мир наступил не быстро. До января 1617 года шли переговоры через посредника английского посла Джона Мерика, проживавшего в деревне Столбово и послами России (князь Даниил Мезецкий и окольничий Алексей Зюзин в Тихвине), Швеции (Якоб Делагарди в Ладоге). Война России со Швецией завершилась подписанием 27 февраля (9 марта по новому стилю) 1617 году Столбовского мирного договора по условиям которого Россия теряла выход к Балтийскому морю, но города Новгород, Порхов, Старая Русса, Ладога и Гдов были ей возвращены. Обе страны использовали этот мир для решения других своих вопросов. Еще 90 лет назад в Столбово было около 90 домов, сейчас значительно меньше, в них проживают в основном дачники. В память на предполагаемом месте подписания договора - внизу протекает полноводная река Сясь - в 2007 году установлен поклонный крест, его видно на 40-м километре трассы Новая Ладога - Вологда. На видео фрагмент выступления историка Я.Н.Рабиновича на исторической конференции в Великом Новгороде 28.02.2017 г, рассказ тихвинца В.Курочкина, тихвинского библиографа по краеведению А.Титовой, отца Сергия Филонова, жительницы деревни Столбово Веры Петровны. И в завершение духовная песня, исполненная в Тихвине 3 марта 2017 года на мастер-классе маэстро Бориса Тараканова.