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Московские водители автобусов выстроили из транспорта поздравление с 8 Марта

Автор:
slava7777
Дата публикации:
07:33
  • 29
  • 1

Московские водители автобусов выстроили из транспорта поздравление с 8 Марта.

  • 29
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    00:06
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, полный адрес места события и напишите описание к Вашему ролику, кто и где провёл этот флешмоб. Спасибо.
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