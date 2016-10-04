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Toyota FJ Cruiser в Каспийском море

Автор:
Aussie
Дата публикации:
00:07
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Попытка пересечь канал сброса воды в Каспийское море прошла неудачно для водителя Toyota FJ Cruiser. На помощь водителю пришёл кайтсёрфер, катавшийся рядом с этим местом и с помощью своего автомобиля Mitsubishi Pajero Sport вытащил застрявшее авто, которое уже наполовину наполнилось морской водой. Дальнейшая судьба Toyota не известна но вряд ли морская вода пойдёт на пользу электронике и металлическим частям автомобиля.

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