Сервис обратной связи с пассажирами стал доступен на всех железнодорожных вокзалах Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 00:50

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С помощью QR-кода можно оставить отзыв о пребывании на вокзалах, качестве услуг, работе персонала, высказать пожелания, предложить новые услуги и сервисы. QR-коды размещены во всех залах ожидания, камерах хранения багажа, санитарных комнатах. Воспользоваться данной услугой может любой пассажир, имеющий смартфон с соответствующим приложением для сканирования QR-кода. Все замечания и предложения пассажиров поступают непосредственно в Дирекцию железнодорожных вокзалов.