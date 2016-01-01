Сервис обратной связи с пассажирами стал доступен на всех железнодорожных вокзалах Москвы
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:50
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С помощью QR-кода можно оставить отзыв о пребывании на вокзалах, качестве услуг, работе персонала, высказать пожелания, предложить новые услуги и сервисы. QR-коды размещены во всех залах ожидания, камерах хранения багажа, санитарных комнатах. Воспользоваться данной услугой может любой пассажир, имеющий смартфон с соответствующим приложением для сканирования QR-кода. Все замечания и предложения пассажиров поступают непосредственно в Дирекцию железнодорожных вокзалов.
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