Два человека получили серьёзные травмы в ДТП на Минском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 01:42

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Столкнулись Хендай, ВАЗ 2109 и Опель. Все автомобили двигались попутно в сторону Москвы. У поворота на поселок Баковка водитель Опеля стал снижать скорость перед светофором. Следом за ним двигался ВАЗ, водитель которого также стал тормозить. Водитель внедорожника Хендай не успел затормозить на высокой скорости и протаранил ВАЗ в заднюю часть. Далее ВАЗ продвинулся вперед, где столкнулся с Опелем. От сильного удара ВАЗ опрокинулся на бок, а пассажира выбросило на дорогу. В результате аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗа. Мужчин срочно доставили в больницу. Остальные участники ДТП не пострадали. Из-за аварии движение по Минскому шоссе оказалось заблокировано на 7 километров.