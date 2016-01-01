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Главная  /  Репортажи  /  В поселке Воскресенское ТиНАО Москвы многотонный самосвал вылетел на берег реки

В поселке Воскресенское ТиНАО Москвы многотонный самосвал вылетел на берег реки

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
02:05
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Многоосный самосвал в составе тягача "Ивеко" улетел в овраг реки. Грузовик двигался по автодороге Воскресенское - Сосенки в сторону Калужского шоссе. В районе крутого поворота и крутого спуска водитель большегруза не рассчитал скорость и не справился с управлением своей машины перед поворотом. Водитель пытался войти в поворот, но не смог этого сделать. Кроме этого, у грузовика закончился воздух в тормозной системе. Водитель самосвала продолжил движение в прямом направлении. Вскоре грузовик выехал на обочину, где стал врезаться в деревья. Машина остановилась лишь на берегу реки Сосенка, едва не улетев в реку. Водитель грузовика отделался ушибами. Из кабины он вышел самостоятельно. На место аварии был вызван эвакуатор, который будет вытягивать машину с берега реки.

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