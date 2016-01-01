На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ямочной ремонт дороги в Челябинске

Ямочной ремонт дороги в Челябинске

Автор:
d.y.chel174
Дата публикации:
09:55
  • 22
  • 1

В Челябинске дорожные рабочие произвели ямочный ремонт дороги. О том, как у них это получилось видно на видео.

  • 22
  • 1

Комментарии (1)

  • d.y.chel174
    09:30
    прошу ознакомиться со 2-м репортажем, и опубликовать его, так же продублировал это на сайте городской администрации, и в интернет-приемной министерства дорожного хозяйства и транспорта челябинской области
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
11:49 | Денис Шумейко
Разбитая дорога в городе Шахты Ростовской области
23 0
08.03 20:32 | Denchik_3000
В Ростове-на-Дону залатали ямы на мосту
36 0
03.03 13:19 | Nastya74
Автомобили паркуются на газоне в Челябинске
29 0
07.03 10:12 | Аноним
Сильный гололёд на тротуарах в городе Карталы Челябинской области
51 0
13.02 18:06 | Golden
Ямочный ремонт асфальта в снежную погоду в Ферганском проезде в Москве