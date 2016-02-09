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Главная  /  Репортажи  /  С 10 марта на севере столицы перекроют часть Локомотивного проезда

С 10 марта на севере столицы перекроют часть Локомотивного проезда

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:37
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Неприятная новость для тех, кто пользуется Локомотивным проездом на севере столицы. С 10 марта участок Локомотивного проезда от 3-го Нижнелихоборского проезда до Станционной улицы будет перекрыт. Перекрытие связано со строительством участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Движение будет полностью перекрыто с 10 марта 2017 года по 25 января 2018 года. Данное изменение очень сильно скажется на загруженности соседних дорог, т.к. попасть из Северного округа в Северо-Восточный будет проблемно.

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