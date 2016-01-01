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Тротуарная плитка вздыбилась на Манежной площади в Москве

Автор:
vovulik45
Дата публикации:
10:00
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В центре Москвы на Манежной площади тротуарная плитка пошла волнами.

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