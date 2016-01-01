Плохое состояние здания Дома культуры в посёлке Таманский Краснодарского края

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Мы, жители пос. Таманский, возмущены наплевательским отношением нашего главы, Лаврентьева Вячеслава Викторовича, к нуждам и пожеланиям живущих в нашем поселке. Многочисленные обращения граждан, депутатов на плохое состояние дорог, отсутствие дорожных знаков и лежачих полицейских у детских учреждений, отсутствие систем оповещения граждан в поселке (даже элементарных досок объявления), все остается по-старому уже много лет. Почти 6 лет В.В. Лаврентьев является главой Новотаманского поселения, сход граждан собирался всего 2 раза. Невозможно донести до ушей В.В. Лаврентьева мольбы о бедственном состоянии сельского дома культуры пос. Таманский: доски на сцене прогнили, сыпется штукатурка в танцевальном зале, гнилые окна и двери, все обморочно и ветхо. Несмотря на усилие персонала и прекрасно поставленную культурно-воспитательную работу. Сам фасад – на витраже видна реклама. Это чтобы тепло не улетучивалось через старые рамы. Окна и двери заменили только на 1 этаже, и то не все. Зал и сцена самые большие в Темрюкском районе, зрительный зал рассчитан на 450 посадочных мест. Там освещение осталось только на сцене. Полы уже подгнили по коридору слева к зрительным рядам и к сцене, на сцене прикрыты 2 полосами дорожек. В самом зале отопления нет, только работает около стенки у сцены, поэтому юные артисты после праздников, как правило, болеют. Снаружи здание выглядит удручающе. С левой стороны стена зрительного зала вся порушилась и зацвела. С правой стороны в конце просел фундамент, плитки отлетели.