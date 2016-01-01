Купанием в проруби отпраздновали 8 марта в Нижневартовске (8.03.17.)

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Поздравили наших закаленных девушек с главным весенним женским праздником. Подготовили прорубь украшенную лепестками роз, накрыли ледяной стол тортами и пиццей, поздравили стихотворением и показали фаер-шоу. Вначале предоставили девушкам первыми зайти в прорубь, а после и сами порезвились в ледяной воде. Праздник получился. Погода постаралась для праздника и остудила воздух до - 16 с ветром и весенним солнышком.