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Главная  /  Репортажи  /  Купанием в проруби отпраздновали 8 марта в Нижневартовске (8.03.17.)

Купанием в проруби отпраздновали 8 марта в Нижневартовске (8.03.17.)

Автор:
Renat_86
Дата публикации:
13:34
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Поздравили наших закаленных девушек с главным весенним женским праздником. Подготовили прорубь украшенную лепестками роз, накрыли ледяной стол тортами и пиццей, поздравили стихотворением и показали фаер-шоу. Вначале предоставили девушкам первыми зайти в прорубь, а после и сами порезвились в ледяной воде. Праздник получился. Погода постаралась для праздника и остудила воздух до - 16 с ветром и весенним солнышком.

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Комментарии (0)

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