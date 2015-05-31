Крупный пожар уничтожил 4 элитных дома на Рублево - Успенском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 12:03

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Загорелся двухэтажный быстровозводимый частный дом в деревне Раздоры. Пожар начался предположительно из-за дровяного камина. За короткое время пламя охватило весь дом, большая часть которого была из древесины. Охрана коттеджного поселка вызвала пожарных. К их прибытию сильный столб пламени был виден издалека. Более того, огонь по цепочке стал перекидываться на соседние дома. В результате в огне оказались три частных дома и частично четвертый, у которого начала гореть стена и часть крыши. На место происшествия были дополнительно высланы 6 пожарных подразделений, два из них из Москвы. Четвертый дом пожарным удалось спасти и остановить распространение огня. Три других дома сгорели до основания, произошло полное обрушение конструкций. Площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров, пострадавших нет. Окончательные выводы о произошедшем будут сделаны после проведения экспертизы.