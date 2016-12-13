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Неисправное уличное освещение в Петропавловске-Камчатском

Автор:
facebook1092692080857230
Дата публикации:
13:14
  • 12
  • 0

В Петропавловске-Камчатском неисправность в линии освещения в обычный будний день создает праздничное настроение.

  • 12
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Комментарии (0)

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