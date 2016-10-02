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Кирпичный ремонт дорог в Старой Руссе Новгородской области

Автор:
ФДЮ
Дата публикации:
13:07
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Начался ремонт дорог в городе Старая Русса Новгородской области. Вот только не понятно - что это - в ямы кирпичи? В Новгородской области новый губернатор, с августа 2016 года в Старой Руссе новый глава Старорусского муниципального района - но порядка так никакого и и нет. Создается впечатление что все, кто отвечает за безобразие на дорогах и улицах - летают только на самолетах или у них подземные дороги. Хотелось бы чтобы на это видео и ситуацию с дорогами в целом отреагировали органы местного самоуправления, правоохранительные органы - прокуратура и федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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