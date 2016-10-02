Кирпичный ремонт дорог в Старой Руссе Новгородской области
- Автор:
- ФДЮ
- Дата публикации:
- 13:07
-
- 17
Начался ремонт дорог в городе Старая Русса Новгородской области. Вот только не понятно - что это - в ямы кирпичи? В Новгородской области новый губернатор, с августа 2016 года в Старой Руссе новый глава Старорусского муниципального района - но порядка так никакого и и нет. Создается впечатление что все, кто отвечает за безобразие на дорогах и улицах - летают только на самолетах или у них подземные дороги. Хотелось бы чтобы на это видео и ситуацию с дорогами в целом отреагировали органы местного самоуправления, правоохранительные органы - прокуратура и федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
- 17
Комментарии (0)