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Результат ямочного ремонта в Челябинске

Автор:
d.y.chel174
Дата публикации:
13:40
  • 12
  • 0

Вот такой результат ямочного ремонта сделанного несколько часов назад, засыпанная дресьва , растворилась в воде, и вся та же самая яма на старом месте.

  • 12
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Комментарии (0)

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