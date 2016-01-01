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В административном здании на северо-востоке столицы произошёл пожар

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:39
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Днём 9 марта на северо-востоке столицы произошёл пожар. Загорелось здание по адресу: Высоковольтный проезд, д. 1. К прибытию первых пожарных расчётов на 1 этаже 2-х этажного здания наблюдалось плотное задымление. На этажах выше находились люди. Одни пожарные приступили к тушению, другие к спасению людей. Из здания спасено 15 человек, эвакуировались самостоятельно 20 человек. Был создан штаб пожаротушения. Площадь пожара составила 10 кв. м. В коридорах находилась бумажная продукция. Причина пожара выясняется. Пострадавших нет. После тушения проведена тактическая вентиляция помещения.

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