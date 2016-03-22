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Неубранная от снега дорога в Куть-Яхе ХМАО

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:34
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  • 0

Зимой дорогу чистили очень редко, в итоге сейчас дорога такая, как на видео.

  • 2
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Комментарии (0)

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