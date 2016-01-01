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Разбитая дорога в деревне Сухие Плоты Тульской области

Автор:
Валентина Лысак
Дата публикации:
15:13
  • 14
  • 0

По таким дорогам мы ездим уже несколько лет обещают сделать, но ничего не делают.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

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