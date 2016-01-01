Сотрудники МЧС спасли двух человек из воды на Коломенской набережной
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:05
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Сотрудники МЧС на катере на воздушной подушке спасли двух человек, провалившихся под лед на Москва-реке в районе Коломенской набережной. Под лед провалился рыбак, затем к нему на помощь прибежал еще один мужчина, но также провалился под лед. Мужчин вытащили спасатели и передали медикам на берегу. В этом месте подобные случаи происходят регулярно, последний произошел на прошлых выходных. Не смотря на это любители зимней рыбалки продолжают ежедневно выходить на тонкий лед, игнорируя запреты.
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