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Самосвал столкнулся с тремя грузовиками на севере Москвы

Автор:
sosed888
Дата публикации:
17:22
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На севере Москвы произошло ДТП. На улице Заозёрная, самосвал "Камаз" на номерах 001 протаранил три грузовых машины. Пострадавших нет.

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