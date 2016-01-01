Самосвал столкнулся с тремя грузовиками на севере Москвы

Автор: sosed888 Дата публикации: 17:22

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На севере Москвы произошло ДТП. На улице Заозёрная, самосвал "Камаз" на номерах 001 протаранил три грузовых машины. Пострадавших нет.