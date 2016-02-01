Граффити "Автомобиль для любимого города" на Садовой-Самотёчной улице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:20

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На Садовой-Самотёчной улице на здание появилось граффити "ГАЗ- автомобиль для любимого города".