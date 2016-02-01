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Граффити "Автомобиль для любимого города" на Садовой-Самотёчной улице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:20
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На Садовой-Самотёчной улице на здание появилось граффити "ГАЗ- автомобиль для любимого города".

  • 15
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Комментарии (0)

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