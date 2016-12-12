В саду "Эрмитаж" приступили к разбору катка

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:31

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В саду "Эрмитаж" готовят каток к демонтажу. Каток уже не работает и работники парка начинают вывозить с территории атрибуты катка.