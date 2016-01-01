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Тротуарная плитка не пережила зиму у станции метро "Чистые пруды"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:59
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У станции метро "Чистые пруды" тротуарная плитка не пережила зиму и отвалилась.

  • 13
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