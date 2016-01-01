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Последствия ДТП на Северном бульваре в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
18:30
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На северо-востоке столицы произошло ДТП. На Северном бульваре, напротив дома 6, неизвестный автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованные у обочины автомобили. Пострадало как минимум 3 автомобиля. Основной удар на себя принял автомобиль "Volkswagen Jetta". Удар пришёлся в левую заднюю часть автомобиля. От удара автомобиль сместился в сторону и врезался в автомобиль "Kia Soul". Тот, в свою очередь, ударил автомобиль "Nissan Micra". У всех автомобилей серьёзные повреждения. Автомобиля виновника ДТП на месте не оказалось. Он либо скрылся, либо был эвакуирован.

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