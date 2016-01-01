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В ДТП на Калужском шоссе пострадал один человек

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
19:03
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Столкнулись Ниссан и Хендай. Хендай двигался по Калужскому шоссе в сторону области. На 32 километре дороги, у деревни Десна, установлен светофор. Когда Хендай стал приближаться к светофору, то после зеленого света резко загорелся красный, а с прилегающей справа дороги на зеленый свет начал движение Ниссан. Водитель Ниссана не заметил Хендай, так как обзор у светофора при выезде на Калужское шоссе сильно ограничен - ведутся строительные работы, установлен металлический забор и бетонные блоки. В результате водители обеих иномарок не смогли избежать аварии и машины столкнулись. От удара Ниссан отбросило к обочине, а Хендай выехал на полосу встречного движения, где едва не столкнулся с рейсовым автобусом. В ДТП пострадала пассажирка автомобиля Ниссан. Девушку госпитализировали на вертолете ЦЭМП. Остальные участники аварии не пострадали. Виновник ДТП устанавливается, движение в месте аварии затруднено.

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