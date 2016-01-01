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Главная  /  Репортажи  /  Рыбаки вновь вышли на лед на Коломенской набережной спустя несколько часов после провала

Рыбаки вновь вышли на лед на Коломенской набережной спустя несколько часов после провала

Автор:
wiva06
Дата публикации:
20:44
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После того, как сегодня вытащили двух "горе-рыбаков" из воды, последовало продолжение. Спустя пять часов после инцидента я заметил на том же месте двух человек, готовившихся порыбачить с ночевкой и уже раскладывающих свой скарб. Темнело, и представив,что если кто-нибудь провалится из них под лед, то помощи будет ждать не откуда. И я вызвал МЧС..., которые после прибытия провели беседу с рыбаками и отправив их на берег, покрошили лед на проблемном участке. (чего я снять не мог т. к. села батарейка).

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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    21:00
    Что движет людьми выходить на такой лед, да еще и в темное время суток. Желание прям убиться, по-другому не назовешь.
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