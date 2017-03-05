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Прилетевший на ДТП вертолёт приземлился на футбольное поле на севере столицы (05.03.2017 г.)

Автор:
Георгий Армейцев
Дата публикации:
22:32
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Прилетевший на ДТП вертолёт приземлился на футбольное поле на севере столицы.

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