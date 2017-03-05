В квартире на юго-востоке Москвы произошел пожар

Автор: denis947 Дата публикации: 22:53

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На юго-востоке Москвы в жилом доме произошел пожар. Загорелась квартира на 2-м этаже в доме 9, к. 1 по улице Марьинский Парк. К прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры шел дым и вырывалось пламя. В считанные минуты пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 5 кв. Метров. Горели личные вещи и мебель в одной из комнат. В момент пожара в квартире находился мужчина, он покинул помещение до прибытия пожарно-спасательных подразделений. С соседних квартир были эвакуированы 4 человека, никто не пострадал.